Прозванный Николаем Чудотворцем герой спас людей из горящего дома в Подмосковье

Жилой дом загорелся в деревне Аверкиево в Павлово-Посадском городском округе в ночь на 2 января. На помощь оказавшимся в огне людям пришел незнакомец, которого прозвали Николаем Чудотворцем, сообщил портал Regions.ru .

Местные жители рассказали, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. В доме, где вспыхнул пожар, находились инвалид и женщина, которая недавно перенесла инсульт.

Случайно поблизости проходил мужчина, он сразу стал искать, откуда валит дым. Потом вызвал пожарных и кинулся в горящий дом. Незнакомец вытащил людей на улицу, однако ушел с места ЧП до приезда спасателей.

Поступок неизвестного сделал его настоящим героем в Аверкиево, где ему дали прозвище Николай Чудотворец. Спасителя нашли через диспетчерскую службу МЧС. Выяснилось, что его на самом деле зовут Николай. Мужчине около 40 лет, он живет он в Орехово-Зуеве.

Ранее подросток смог спасти из пожара свою семью и соседей в ЯНАО. Юноша проснулся из-за дыма и успел предупредить людей об опасности.