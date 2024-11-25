Подросток спас несколько человек из горящего дома в ЯНАО

В Лабытнанге 16-летний подросток смог спасти из пожара множество людей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.
Ночью 12 ноября в многоквартирном доме произошел пожар, 16-летний подросток проснулся и сначала разбудил членов своей семьи, а потом побежал стучать в двери соседей и предупреждать их об опасности.
Разбудив всех, молодой человек помог выйти на улице пожилой женщине и соседу, которому было сложно ходить из-за слабого здоровья. Благодаря действиям подростка в пожаре никто не пострадал, а в экстренном ведомстве региона отметили его подвиг.
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