Подросток спас несколько человек из горящего дома в ЯНАО

В Лабытнанге 16-летний подросток смог спасти из пожара множество людей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.

Ночью 12 ноября в многоквартирном доме произошел пожар, 16-летний подросток проснулся и сначала разбудил членов своей семьи, а потом побежал стучать в двери соседей и предупреждать их об опасности.

Разбудив всех, молодой человек помог выйти на улице пожилой женщине и соседу, которому было сложно ходить из-за слабого здоровья. Благодаря действиям подростка в пожаре никто не пострадал, а в экстренном ведомстве региона отметили его подвиг.