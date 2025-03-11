Проживающая в доме престарелых экс-ведущая выбросила из окна записку с мольбой о помощи

NYP: экс-ведущая Венди Уильямс попросила о помощи и попала в больницу

Проживающая в доме престарелых американская телеведущая Венди Уильямс выбросила из окна записку с мольбой о помощи и попала в больницу. Об этом сообщило издание New York Post .

Уильямс выбросила записку из окна своей комнаты, расположенной на пятом этаже.

«Помогите! Венди», — написала телеведущая.

В дом престарелых прибыли полицейские. В это время бывшая телезвезда заперлась в палате и разговаривала по телефону у окна, размахивая руками.

Правоохранители вывели Уильямс из здания и посадили в ожидавшую ее машину скорой помощи. Ее увезли в больницу.

О причинах произошедшего не сообщили.

Телеведущая, известная своими скандальными выходками, попала в отделение для пациентов с проблемами памяти в доме престарелых после того, как у нее диагностировали деменцию в феврале 2024 года. Ее признали недееспособной.

Уильямс считает себя психически здоровой, говорит, что ее «держат в тюрьме» и не разрешают выходить на улицу по собственной воле.

В конце февраля в Хабаровском крае началась проверка в доме престарелых, где аниматор в костюме Бабы-яги устроил стриптиз на праздничном концерте.