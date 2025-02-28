Хабаровский дом престарелых проверят из-за стриптиза Бабы-яги

В Хабаровском крае началась проверка после стриптиза Бабы-яги в доме престарелых

Аниматор в костюме Бабы-яги устроил стриптиз на праздничном концерте в доме престарелых в Комсомольске-на-Амуре. После публикации в Сети кадров с выступления Министерство социальной защиты Хабаровского края начало проверку, сообщило издание «Подъем».

«На плановой основе для граждан, проживающих в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты края, проводятся мероприятия, приуроченные к памятным и праздничным датам», — уточнили в ведомстве.

Сценарий для мероприятия заранее утвердил директор дома престарелых. В министерстве приняли решение о проведении служебной проверки в отношении руководителя, в рамках которой дадут индивидуальную оценку его действий.

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