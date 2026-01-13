Провел в реанимации 10 дней: в роддоме Новокузнецка младенцу повредили голову

После родов в роддоме № 1 в Новокузнецке, где за две недели погибли девять детей, ребенок получил травму головы, из-за которой сейчас вынужден наблюдаться у невролога. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшего младенца.

Женщина поступила в больницу 28 октября, где врач после осмотра заявил, что у ребенка гипоксия, а она сама к родам пока не готова.

«Через два дня подошел и сказал, что может выписать меня. Посоветовались с семьей и решили, что останусь в роддоме для своей безопасности и ребенка. До 40-й недели лежала в больнице, брали анализы, ничего особо не говорили. Потом предложили выпить две таблетки для вызывания родов. Потом стало хуже и хуже», — рассказала роженица.

Тяжелое состояние будущей матери сопровождали тошнота и рвота. На очередном осмотре врачи заметили раскрытие шейки матки на шесть сантиметров и начали срочные роды, так как уже показалась голова плода.

«Был небольшой разрыв, его зашили. Сказали, с ребенком все хорошо. Но бутылочку не брал, к груди не прикладывался. Родила в 11:50 дня, а педиатр его смотрел только в 11 вечера. За весь день сын не ел и закатывал глаза, его положили в патологию», — отметила собеседница 360.ru.

На очередном обходе врач объявил роженице, что у сына не проявляется сосательный рефлекс, поэтому младенцу установили зонд.

«Я пошла навестить, он был очень бледным. Увидела на голове шишечку, спросила про нее, но врачи промолчали. Затем врач сказал, что у сына была задержка дыхания, но ничего не объяснили. Потом говорят, что у ребенка, скорее всего, была инфекция», — добавила она.

На третьи сутки ребенка перевели в реанимацию на улице Димитрова, он находился в тяжелом состоянии.

«Пролежал в реанимации больше 10 дней. Сделали МРТ и сказали, что из-за гематомы на голове произошло кровоизлияние. Сейчас наблюдаемся у невролога в платной клинике с кистами из-за этой шишки. Никакой инфекции у ребенка не было. Меня проверили, сдавала анализы, все было хорошо», — заключила мать ребенка.