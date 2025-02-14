Против москвича, попытавшегося отравить знакомого ртутью, возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Москвы, который попытался отравить приятеля ртутью. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

По данным следствия, москвич приревновал знакомого и решил его отравить, влив ртуть из градусников в шприц и вколов в еду, пока они сидели в кафе. Затем, попытавшись отвести подозрения, он симулировал отравление и сам поехал в больницу.

Однако в разговоре со следователями он путался в показаниях, а проверка заведения не выявила нарушений. Все больше доказательств стали указывать на самого мужчину, и в итоге он признал вину. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

При этом одна из покупательниц пекарни «Мельница», в которой и произошло отравление, узнав о происшествии, побоялась брать там пончики. Однако она отметила, что никто из ее знакомых раньше там не травился.