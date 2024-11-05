Протащившего за машиной собак живодера задержали в Мытищах

Мужчину, который в сентябре привязал к легковому автомобилю двух собак и на высокой скорости протащил их по дороге в Мытищах, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Жителя Мытищ заподозрили в жестоком обращении с животными.

«В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, в конце сентября в Мытищах на Лесопарковой улице мужчина привязал к заднему бамперу ВАЗ-2104 двух своих собак. После этого он сел за руль и протащил их по асфальту. Животные выжили. Местные жители написали заявление в полицию и помогли вычислить номер машины.

Один из соседей рассказал 360.ru, что мужчина мстил всем, с кем у него был конфликт. Он мог напасть на людей с перцовым баллоном, мусорил и подбрасывал мертвых куриц. Также живодер заселял в незаконно возведенное жилье иностранцев.