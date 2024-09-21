Бросал соседям дохлых кур. Житель Мытищ рассказал о мучавшем собак живодере

Задержанный за живодерство житель Мытищ не только привязывал собак к автомобилю и протаскивал их по асфальту, но и разными способами досаждал окружающим. Об этом 360.ru рассказал сосед мужчины.

Он объяснил, что неадекватный житель разными способами «кошмарил» соседей: нападал с перцовым баллоном, подкидывал на чужую территорию мусор и даже мертвых куриц.

«Кур мне накидал на стол. Пакостит мне — недавно у нас с ним был конфликт из-за того, что он ко мне во двор пытался выдолбить окно», — констатировал мужчина.

Он признался, что мертвых кур на участке обнаружили его дети. Мужчина заявил, что птиц ему подкинул сосед. Собеседник 360.ru также предположил, что живодер ранее отравил двух его собак.

По мнению соседа, неадекватный житель Мытищ нелегально заселял иностранных граждан.

«У меня с ним были судебные тяжбы по земле и по его незаконному строению, в котором живут люди. В одно время там жили до 50-60 человек», — подчеркнул он.

Ранее житель Мытищ привязал двух собак к машине и ездил по Лесопарковой улице. Живодера задержали, против него возбудили уголовное дело.