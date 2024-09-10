Просто плохо себя вел. Девушка новосибирца опровергла сообщение о захвате в заложники

Сожительница пьяного новосибирца заявила, что захвата в заложники не было

Сожительница мужчины из Новосибирска, подозреваемого в захвате заложников, заявила о невиновности возлюбленного. Девушка по имени Диана подтвердила 360.ru, что ее избранник был пьян, но на самом деле никого в заложники не брал.

По словам девушки, сотрудников полиции вызвали знакомые, которым она пожаловалась на «плохое поведение» сожителя. Мужчина же в действительности не угрожал ни ей, ни детям, добавила Диана.

«Это все бред. Он никого и ничего не захватывал. Он себя плохо вел, и знакомые вызвали полицию, а он им не открыл дверь. Полицейские поэтому вламывались как могли. По факту заложников не было. Он был пьяный и что только в наш адрес ни говорил, но убивать нас или захватывать в заложники не собирался», — заявила собеседница 360.ru.

Девушка подчеркнула, что подавать заявление в МВД на действия сожителя не планирует. Также она добавила, что считает его желание не пускать сотрудников правоохранительных органов в квартиру законным.

По словам Дианы, информацию о том, что мужчина якобы планировал захватить семью в заложники, начали распространять полицейские.

Ранее в Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что 37-летний ранее судимый мужчина захватил и удерживал в квартире свою сожительницу и ее детей в возрасте от 12 до 13 лет.