В Новосибирске мужчина захватил заложников в квартире

Житель Новосибирска взял в заложники семью и потребовал три миллиона рублей

Пьяный житель Новосибирска захватил в заложники сожительницу и трех ее детей и, угрожая оружием, потребовал три миллиона рублей за их освобождение. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

«По версии следствия, <…> ранее судимый 37-летний мужчина <…> захватил и удерживал свою сожительницу и ее детей в возрасте от 12 до 13 лет», — отметили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе Росгвардии, злоумышленник отказался открывать дверь прибывшим на место сотрудникам полиции. После этого СОБР взял квартиру штурмом. Никто из заложников не пострадал.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ход расследования будет контролировать прокуратура.

В августе заключенные в колонии в Волгоградской области устроили бунт и захватили заложников, требуя, чтобы их выпустили за границу. Однако вместо этого произошел штурм, и террористов ликвидировали.