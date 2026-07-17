Прославившегося в соцсетях российского болельщика ограбили на ЧМ-2026

Карманники в Мексике ограбили российского болельщика Антона Шаповалова на чемпионате мира по футболу 2026 года. Ему пришлось заново получать американскую визу. Мужчина рассказал об этом изданию Sport24 .

Шаповалов поехал в Мексику на матч-открытие ЧМ-2026. Его жена с сыном отправились в США, где семья планировала воссоединиться. Однако на мосту по пути на стадион у россиянина украли документы.

«Все увидели легенду мексиканского футбола Куатемока Бланко и побежали к нему. Я тоже оказался в этой куче. Кто-то вытащил из моей поясной сумки паспорт с американской визой и кошелек с картами и деньгами», — рассказал он.

Ситуацию спасло то, что у Шаповалова был второй паспорт. Он оформил новую визу чуть дольше, чем за три недели, и уехал в Атланту.

Болельщик прославился благодаря популярному мексиканскому блогеру. Мужчина снял Шаповалова с башней из пивных стаканов на голове.

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