Суперкомпьютер снова назвал сборную Испании главным фаворитом финала ЧМ-2026
Суперкомпьютер Opta оценил шансы испанцев на победу в финале ЧМ-2026 в 56,31%
Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta подтвердил свой июньский прогноз относительно главного фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года. Шансы на победу сборной Испании оценили в 56,31%, заявили на сайте компании.
Шансы сборной Аргентины на победу оцениваются в 43,69%. Соперники встретятся на поле 19 июля.
Ранее аргентинцы обыграли команду Англии со счетом 2:1. Сборная Аргентины второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира.
До этого англичане сыграли вничью с командой из Ганы. Никто из соперников не отличился голами.