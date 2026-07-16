Эксперт Горсков: у Аргентины нет шансов против Испании в финале ЧМ-2026

В конце недели Аргентина и Испания будут бороться за титул чемпионов мира по футболу 2026 года. Несмотря на то что Аргентина уже имеет его, у Испании есть все шансы обойти соперника, заявил 360.ru футбольный эксперт Анатолий Горсков.

«Испания построила свою игру против команд, где есть ярко выраженные лидеры (Португалия и Франция — прим. ред). Они лишили их мяча и пространства, не давая спокойно дышать. Они построили игру на тотальном контроле мяча, отобрав его у соперника. Если Испания сыграет свою игру, как с Францией, против Аргентины, то у последней не будет шансов», — объяснил Горсков.

Эксперт не исключил, что Месси снова может выдать матч-шедевр. Но если его закроют испанцы, как они закрывали Мбаппе, отберут у него мяч, будут прессинговать и контролировать, то Аргентина впервые за турнир может уступить сопернику.

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