Пропавшую в Самарской области трехлетнюю девочку нашли живой

Пропавшую накануне в Самарской области трехлетнюю девочку нашли живой. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Ребенка обнаружили в соседней деревне. По версии следствия, она пропала, когда отправилась на прогулку со старшими детьми и не вернулась.

Девочка ушла из дома 13 апреля около 16 часов дня. Родители забили тревогу, искать ее начали совместными силами участковых, сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и сотрудников ГАИ. Также на поиски вышли больше 200 добровольцев из отряда «ЛизаАлерт».

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

В конце марта в Приморском крае пропавшую 26 марта 13-летнюю девочку нашли живой спустя два дня после исчезновения. Она ушла из центра содействия семейному устройству и не вернулась.