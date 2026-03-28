Пропавшую в Приморье 13-летнюю девочку нашли живой

В Приморском крае нашли живой 13-летнюю девочку, которая 26 марта ушла из центра содействия семейному устройству в городе Артем и пропала. Об этом в телеграм-канале сообщила поисковая организация «ПримПоиск».

«Найдена! Жива! Спасибо большое всем за помощь в поисках», — уточнили в поисковой организации.

Несколько дней назад в Иркутске пропал 16-летний подросток. Юноша ушел утром 20 марта на учебу, оставив телефон на зарядке дома. Вечером он не вернулся и, как выяснилось позже, в лицее не появлялся.

В Ульяновске в ночь на 23 марта пропали два школьника во время перехода по льду Волги. Спасатели установили вероятное место, где дети провалились в воду — в 300 метрах от правого берега реки, где глубина колеблется от 17 до 30 метров.