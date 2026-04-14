В Самарской области пропала трехлетняя девочка

В деревне Сухарь Матак Исаклинского района Самарской области начали поиски пропавшей трехлетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Ребенок ушел из дома 13 апреля около 16 часов и не вернулся. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

«Приметы разыскиваемой: на вид рост 104 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые. Была одета: майка белого цвета, штаны и сапоги розового цвета», — сообщили в МВД.

К поискам привлекли участковых, сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторов.

В феврале в Смоленске девятилетняя девочка вышла на прогулку с собакой и не вернулась домой. Спустя три дня ее нашли в соседнем доме: школьницу похитил мужчина и держал в квартире сожительницы. Девочка практически ничего не сказала о том, что с ней было в это время.