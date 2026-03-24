В Иркутске без вести пропал 16-летний подросток

В Иркутске четвертые сутки ищут пропавшего 16-летнего подростка, который утром 20 марта ушел из дома на Железнодорожной улице и не вернулся. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Юноша отправился на учебу, взяв с собой сумку с необходимыми принадлежностями, однако телефон оставил в комнате на зарядке. Вечером он не вернулся домой. Позже выяснилось, что и в лицее подросток не появлялся.

Родители мальчика обратились в правоохранительные органы. Полицейские и волонтеры приступили к поискам пропавшего. Пока никаких его следов обнаружить не удалось.

По словам местных жителей, похожего подростка в последний раз видели у Байкала в субботу, 21 марта.

Ранее стало известно, что след двух школьников, которые пропали в ночь на понедельник в Ульяновске, потерялся в 300 метрах от берега Волги. К поискам детей собираются привлечь водолазов.