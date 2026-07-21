Пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку нашли живой

«ЛизаАлерт»: пропавшая в Петербурге 6-летняя девочка ночевала у подружки

Пропавшую в Санкт-Петербурге шестилетнюю девочку обнаружили живой. Об этом 360.ru сообщила пресс-секретарь отряда «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер.

«Нашли буквально 15 минут назад. С ней все хорошо, она ночевала у подружки. Ее передали родителям», — сказала она.

Девочка днем ранее пропала в Красном Селе, которое входит в состав Красносельского района Санкт-Петербурга. Волонтеры и правоохранительные силы распространили приметы исчезнувшей в социальных сетях.

Ранее спасатели обнаружили тело погибшего 11-летнего мальчика и пострадавшего мужчину на высоте 4200 метров на горе Эльбрус, но из-за погодных условий эвакуацию сначала отложили.

Для спуска привлекали коммерческий вертолет фирмы Heliaction, на месте работали 12 спасателей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требовал доклад об обстоятельствах происшествия.