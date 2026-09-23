Пропавшую в лесу в Приангарье пенсионерку нашли через четыре дня

В Иркутской области полицейские и добровольцы нашли пенсионерку, заблудившуюся в тайге в районе села Новолетники четыре дня назад. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России, генерал-майор полиции Ирина Волк.

«[Поиски] осложнялись тем, что в данном районе местные жители видели медведя, тайга здесь заболочена, а ночью температура воздуха опускалась ниже ноля градусов, периодически шел дождь», — уточнила она.

О пропаже пенсионерки сообщила внучка. Женщина рассказала, что бабушка ушла в лес за ягодами и заблудилась.

Полицейские сразу организовали поисковые мероприятия. На поиски пенсионерки отправились более 50 сотрудников полиции и волонтеров. Кроме того, задействовали беспилотники.

Бабушку заметили поисковики, передвигающиеся на вездеходе. Она рассказала, что очень устала, но чувствует себя хорошо. Все эти дни она пила найденную воду и ела клюкву.

Ранее в Клину спасатели и волонтеры спасли 74-летнюю пенсионерку, которая пошла за грибами и заблудилась.