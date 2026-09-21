Спасатели в Клину вывели из леса заблудившуюся пенсионерку

Спасатели и волонтеры в Клину вывели из леса заблудившуюся 74-летнюю пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспас».

Пожилая женщина пошла в лез за грибами в окрестностях деревни Поповка. В лесном массиве она потеряла ориентацию и не смогла найти обратную дорогу. Грибник смогла связаться по телефону со спасателями.

На место выдвинулись сотрудники поисково-спасательного поста, а также волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

«Спасатели выдвинулись в нужном направлении, работали на отклик и по телефону координировали перемещение женщины. В результате через полтора часа пенсионерку нашли», — сообщили спасатели.

Медпомощь спасенной не потребовалась, женщину доставили домой.

В Одинцове в начале сентября спасатели нашли 69-летнюю женщину и ее пятилетнюю внучку, которые заблудились в лесу. В поисках участвовали спасатели и волонтеры.