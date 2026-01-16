Пропавшую в Екатеринбурге жительницу Серова нашли мертвой в съемной квартире

Сын погибшей женщины в комментарии сайту Ural.KP.RU заявил, что в столицу региона мать поехала для процедуры перманентного макияжа.

«Последний раз я разговаривал с ней 28 декабря вечером. Она сказала: „Сынок, я завтра вернусь домой“, но на следующий день перестала выходить на связь», — пояснил юноша.

Он добавил, что в полицию и к волонтерам обратился только 2 января, когда самостоятельно найти мать не смог.

Подруга погибшей женщины заявила, что только что получила звонок из полиции, из которого узнала, что тело Светланы со следами насильственной смерти нашли на балконе съемной квартиры, которую она арендовала на время приезда в город.

Областные МВД и СК пока никак не прокомментировали эти сообщения.

В конце ноября самарские волонтеры нашли погибшей пропавшую пенсионерку после четырех дней поисков. Как рассказали 360.ru родные женщины, тело находилось в яме, появившейся из-за прорыва коллектора.

По словам дочери пенсионерки, экспертиза показала, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Она пояснила, что из этого можно сделать вывод, что после падения в провал мать еще была жива, но самостоятельно выбраться не могла.