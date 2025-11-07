Тело погибшей в коллекторе самарской пенсионерки нашли через четыре дня поисков

Пенсионерка из Самары погибла в образовавшемся над коллектором провале в начале сентября. Ее тело волонтеры и родственники нашли только через четыре дня. Дочь погибшей Елена в беседе с 360.ru заявила, что ограждение вокруг ямы стояло только с двух сторон, а не по всему периметру.

Она пояснила, что ее мать часто гуляла до позднего вечера по одному маршруту, поэтому ее поиски начали только на следующий день, когда она не вернулась домой.

«Искали во дворе, вдоль улиц, к поискам присоединились волонтеры „Лизы Алерт“ и собачники», — рассказала Елена.

Только через четыре дня ей поступила информация, что тело матери нашли в яме. Когда она пришла на место, то опознать труп сразу не смогла, так как разглядеть что-то в провале было невозможно.

«Приехали полиция и спасатели и когда достали тело, только тогда я узнала маму», — добавила собеседница 360.ru.

Результаты экспертизы Елена получила только через 40 дней. Причиной гибели 77-летней пенсионерки специалисты назвали хроническую ишемическую болезнь. Кроме того, у пенсионерки обнаружили перелом левого предплечья и ссадину на голове.

Елена добавила, что в день пропажи матери на улице шел дождь, а земля вокруг провала представляет собой смесь из глины, поэтому любой человек мог поскользнуться и упасть в яму.

Изначально девушке в возбуждении уголовного дела отказали, но после того, как она сообщила о своей истории в социальных сетях, криминалисты все же начали расследование. Коллектор к этому времени уже засыпали.

В середине октября кемеровские следователи завели уголовное дело после гибели двух в заброшенном коллекторе двух десятилетних школьников. По данным криминалистов, забравшиеся в яму дети утонули.