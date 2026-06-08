Пропавшую при поиске работы в Таиланде россиянку нашли

ТАСС: пропавшая в Таиланде россиянка лежит в больнице на Пхукете

В больнице на Пхукете обнаружили россиянку, которая пропала в Паттайе. Она получила легкие травмы при невыясненных обстоятельствах. Об этом местная полиция сообщила ТАСС .

«Гражданка России сейчас находится в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Она получила легкие травмы при невыясненных обстоятельствах, врачи оказывают ей медицинскую помощь», — сказал представитель правоохранительных органов.

Историю девушка 2001 года рождения рассказали в соцсетях тайские волонтеры. Она приехала в Паттайю в ноябре 2025 года и безуспешно искала работу.

Когда перед покупкой билета обратно в Москву россиянка перестала выходить на связь, родственники забили тревогу. Они подозревали, что ее могли заманить в центр онлайн-мошенничества в Мьянме.