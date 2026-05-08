Россиян предупредили о мошеннической схеме с вакансиями в Таиланде

МИД призвал россиян осторожно относиться к объявлениям о работе в Таиланде

Транснациональные преступные сообщества заманивают россиян объявлениями о высокооплачиваемой работе в Таиланде. МИД России призвал не откликаться на подозрительные вакансии, сообщила пресс-служба .

В дипведомстве рассказали об освобождении двух россиянок, которых удерживали в Мьянме. Их заставляли работать в мошеннических кол-центрах. Пленниц вызволили совместными усилиями дипломатов в Мьянме и Таиланде, местных властей, полиции.

«МИД России вновь призывает российских граждан с осторожностью относиться к информации в сети „Интернет“ относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе на территории Таиланда», — заявили представители министерства.

Информация в объявлениях, по информации российской стороны, может быть недостоверной. Зачастую заказчиками такой рекламы являются транснациональные преступные сообщества.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин сообщил, что за последние два года дипломаты спасли более 20 обманутых россиян. Две последние освобожденные женщины вылетели домой.