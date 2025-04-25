Пропавшую 10 дней назад пенсионерку нашли в челябинском лесу

В Челябинской области спасатели нашли пенсионерку, пропавшую в лесу 10 дней назад. Об этом сообщили в группе регионального сообщества «Легион-СПАС» .

В Верхнем Уфалее 10 дней искали заблудившуюся 69-летнюю женщину. Спасатели назвали чудом, что пенсионерка выжила, ведь она провела «в диком лесу девять холодных ночей».

Женщину обнаружили сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК-Поиск» вечером 24 апреля. Группа тогда возвращалась после отработки очередного квадрата поиска.

«На обратном пути ребята чуть ушли с маршрута и случилось невероятное! Возле железной дороги они заметили обессилившую Татьяну, быстро доставили ее в город и передали врачам», — уточнили в группе сообщества.

Спасатели признались, что поиски женщины стали для всех особенными, так как люди верили, что она была жива.

Ранее в Ростовской области спасли двух горняков из шахты «Садкинская». После обвала породы мужчины не могли выбраться из забоя, где их и нашли.