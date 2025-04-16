Двух горняков из шахты в Ростовской области спасли и отправили домой

Операция по спасению 2 горняков в шахте в Ростовской области завершилась успешно

Операция по спасению горняков из шахты «Садкинская» в Ростовской области, где ранее обрушилась порода, завершилась успешно. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Сегодня в 04:27 по московскому времени успешно завершилась операция по спасению горняков шахты „Садкинская“ в Белокалитвинском районе», — заявил он.

По словам Слюсаря, двух рабочих нашли в забое, который был отрезан после обвала породы. Состояние горняков оценили как удовлетворительное. Мужчин отправили домой.

Во время спасательной операции связи с горняками не было. Однако специалисты знали, что к ним в забой поступает воздух. В итоге спасатели стали проводить дополнительные выработки в обход завала к возможному месту нахождения рабочих.

Обвал породы случился в шахте в Ростовской области утром 15 апреля. Во время происшествия в забое находились около 75 работников. Двое из них остались под завалами, остальных удалось оперативно поднять на поверхность.