Пропавший с радаров рейс Районг — Уфа благополучно приземлился в аэропорту

Рейс ZF-2828 Районг — Уфа благополучно совершил посадку в аэропорту Уфы. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Azur Air.
Как уточнили в авиакомпании, Boeing 767 приземлился в штатном режиме в 22:09 по местному времени (в 20:09 по московскому времени).
«Самолет самостоятельно зарулил на стоянку в 22:24 по местному времени. На борту находятся 10 членов экипажа и 336 пассажиров. Никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе.
Вечером 9 ноября появилось сообщение, что самолет пропал с радаров и подавал сигнал тревоги.
Ранее в самолет японской авиакомпании ударила молния на высоте 600 метров во время полета. В тот момент на его борту находились пассажиры. Из-за ЧП в кабине пилотов треснуло лобовое стекло.
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