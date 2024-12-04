Молния ударила в пассажирский самолет и повредила стекло

Молния ударила в самолет японской авиакомпании All Nippon Airways во время полета. В тот момент на его борту находились пассажиры, сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Boeing 787-800 с пассажирами на борту 21 ноября вылетел из города Фукуока в Токио. На высоте около 600 метров над землей произошел удар молнии, из-за чего в кабине пилотов треснуло лобовое стекло.
После ЧП экипаж решил сменить курс и совершить экстренную посадку на запасном аэродроме в Осаке. Самолет приземлился без происшествий и никто не пострадал.
Похожий случай произошел ранее с самолетом авиакомпании «ИрАэро». Молния ударила в воздушное судно во время перелета из Иркутска в якутский город Ленск. В результате ЧП, члены экипажа не пострадали. На самолете перевозили груз, пассажиров на борту не было.
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