Молния ударила в пассажирский самолет и повредила стекло

Aviaincident: молния ударила в самолет с пассажирами в Токио, повредив стекло

Молния ударила в самолет японской авиакомпании All Nippon Airways во время полета. В тот момент на его борту находились пассажиры, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Boeing 787-800 с пассажирами на борту 21 ноября вылетел из города Фукуока в Токио. На высоте около 600 метров над землей произошел удар молнии, из-за чего в кабине пилотов треснуло лобовое стекло.

После ЧП экипаж решил сменить курс и совершить экстренную посадку на запасном аэродроме в Осаке. Самолет приземлился без происшествий и никто не пострадал.

Похожий случай произошел ранее с самолетом авиакомпании «ИрАэро». Молния ударила в воздушное судно во время перелета из Иркутска в якутский город Ленск. В результате ЧП, члены экипажа не пострадали. На самолете перевозили груз, пассажиров на борту не было.