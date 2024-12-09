Летевший из Таиланда в Уфу самолет пропал с радаров

Самолет, следовавший рейсом Районг — Уфа, пропал с радаров. Об этом свидетельствуют данные Flightradar .

Boeing 767 подал сигнал тревоги на высоте 3,5 тысячи квадратных метров спустя девять часов. Через несколько минут экипаж отключил транспондер, после чего снова включил.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, воздушное судно задерживается. Ожидаемое время прибытия — 21:50.

Upd: в пресс-службе Azur Air 360.ru сообщили, что самолет приземлился в 22:09 по местному времени (20:09 по московскому).

Днем 9 декабря в аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за проблем с шасси у самолета из ОАЭ.