Летевший из Таиланда в Уфу самолет пропал с радаров
Flightradar: следовавший рейсом Районг — Уфа самолет пропал с радаров
Самолет, следовавший рейсом Районг — Уфа, пропал с радаров. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.
Boeing 767 подал сигнал тревоги на высоте 3,5 тысячи квадратных метров спустя девять часов. Через несколько минут экипаж отключил транспондер, после чего снова включил.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, воздушное судно задерживается. Ожидаемое время прибытия — 21:50.
Upd: в пресс-службе Azur Air 360.ru сообщили, что самолет приземлился в 22:09 по местному времени (20:09 по московскому).
Днем 9 декабря в аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за проблем с шасси у самолета из ОАЭ.