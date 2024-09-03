Пропавший с радаров Ми-8 совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска

Глава Бурятии Цыденов: вертолет Ми-8 аварийно сел в 85 километрах от Иркутска

Фото: РИА «Новости»

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Баргузин» совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска во время санитарного рейса. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале.

«На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы», — уточнил он.

Два человека получили незначительные травмы, написал Цыденов. В районе аварии начались поисково-спасательные работы.

По данным Telegram-канала Mash, вертолет совершил жесткую посадку в 09:30 утра по московскому времени.

Ми-8 пропал с радаров и перестал выходить на связь утром 3 сентября. Следователи проверят соблюдение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Накануне вертолет Ми-8 разбился на Камчатке. На борту находился финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой, они погибли. РФС выразил соболезнования родным и близким покойных.

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