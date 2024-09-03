Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь на границе с Бурятией

СК на транспорте: вылетевший из Иркутска Ми-8 перестал выходить на связь

Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь в районе границы с Бурятией. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8», — указали в ведомстве.

Вертолет следовал по маршруту Иркутск — Орлик. Информацию о количестве людей на борту выясняют. Следователи организовали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным Telegram-канала Mash, на борту находились шесть человек. Спустя время связь с воздушным судном восстановилась. Пилоты сообщили, что с ними все в порядке. Предварительно, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Раздолье. На помощь вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.