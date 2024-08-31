Дело о пропаже Ми-8 на Камчатке взяли на контроль в центральном аппарате СК

Ход расследования уголовного дела по факту исчезновения вертолета Ми-8 в Камчатском крае взяли на контроль в центральном аппарате. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — указали в ведомстве.

Утром 31 августа на Камчатке потеряли связь с вертолетом Ми-8. На его борту, предварительно, находились три члена экипажа, писали «Известия».

Воздушное судно направлялось в сторону поселка Николаевка в Елизовском районе. Экипаж не вышел на связь в назначенное время.

После этого спасатели организовали поиски Ми-8. В Росавиации отмечали, что, предварительно, на его борту летели 22 человека.

Также следовали проводят проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.