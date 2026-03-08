Пропавших в Звенигороде детей последним видел рыбак на реке
Пропавших накануне в Звенигороде детей последний раз видел рыбак на реке. Об этом добровольцы рассказали РИА «Новости».
«В последний раз их видели около этой реки, чуть дальше отсюда. Видел их последним рыбак, который работает на очистительной станции», — рассказал собеседник агентства.
Дети перестали выходить на связь примерно в 15:00 в субботу, рыбак их видел в тот же день. По сообщению МЧС, на берегу нашли личные вещи подростков и следы. При поиске пропавших большое внимание уделяется акватории реки: воду исследуют погружением, берега осматривают при помощи беспилотников и вертолета. На место выехали специалисты водного направления отряда «ЛизаАлерт» из Санкт-Петербурга.
Предположительно, школьники решили поздравить одноклассницу с 8 Марта, устроив встречу на природе. Они могли провалиться под лед, а сильное течение унесло их вниз по реке.