Пропавших в Звенигороде детей последним видел рыбак на реке

Пропавших накануне в Звенигороде детей последний раз видел рыбак на реке. Об этом добровольцы рассказали РИА «Новости» .

«В последний раз их видели около этой реки, чуть дальше отсюда. Видел их последним рыбак, который работает на очистительной станции», — рассказал собеседник агентства.

Дети перестали выходить на связь примерно в 15:00 в субботу, рыбак их видел в тот же день. По сообщению МЧС, на берегу нашли личные вещи подростков и следы. При поиске пропавших большое внимание уделяется акватории реки: воду исследуют погружением, берега осматривают при помощи беспилотников и вертолета. На место выехали специалисты водного направления отряда «ЛизаАлерт» из Санкт-Петербурга.

Предположительно, школьники решили поздравить одноклассницу с 8 Марта, устроив встречу на природе. Они могли провалиться под лед, а сильное течение унесло их вниз по реке.