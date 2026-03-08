К поиску детей в Звенигороде подключили вертолет

В Звенигороде продолжаются масштабные поиски троих подростков. Как сообщили в пресс-службе МЧС Московской области, в операции участвует вертолет.

«Дополнительно к поисковой операции привлечен вертолетный поисково-спасательный отряд „Ангел“», — уточнили в МЧС.

В поисках задействовали 153 человека и 17 единиц техники.

В Одинцовском городском округе 7 марта пропали трое детей: 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Они вместе ушли гулять. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Свидетели утверждают, что видели подростков возле реки Москвы. На берегу нашли следы и личные вещи, включая шапку.

Следователи возбудили уголовное дело. Одинцовская городская прокуратура следит за ходом его расследования.