Пропавших в лесу Кузбасса 80-летнего пенсионера и подростка нашли

В Кузбассе нашли 80-летнего пенсионера и подростка, которые заблудились в лесу в минувший четверг, 23 апреля. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Живы по мере своих приключений, так скажем, здоровы. Все хорошо», — рассказала представитель отряда.

Детали поисков и обстоятельства, при которых мужчина и подросток оказались в лесу, и понадобилась ли им медицинская помощь, в отряде не раскрыли.

В «ЛизаАлерт» подчеркнули, что сейчас спасенным ничего не угрожает.

