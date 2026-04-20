Пропавшую в Самаре школьницу нашли живой

Ученица пятого класса ушла в школу и пропала в Самарской области. Правоохранители развернули ее поиски, сообщило ГУ МВД России по региону в мессенджере МAX .

«Самарскими полицейскими разыскивается без вести пропавшая [пятиклассница] 2014 года рождения. 20 апреля в 06:40 она ушла в школу из дома в микрорайоне Крутые Ключи Красноглинского района областного центра», — уточнили в главке.

Девочку искали участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы и волонтеры. О завершении поисков в телеграм-канале сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Поиск завершен: <…> найдена, жива! Всем спасибо», — написали волонтеры.

Как уточнили правоохранители, в отношении школьницы никаких противоправных действий не совершалось. Ребенка забрал законный представитель.