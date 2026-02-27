Пропавших туристов в Пермском крае начнут искать с помощью авиации

Туристов, пропавших в Пермском крае, будут искать с помощью авиации. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«В настоящее время организованы поисковые мероприятия с применением специальных технических средств. Также к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что 20 февраля группа из пяти человек приехала из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского муниципального округа. На пяти снегоходах они самостоятельно отправились на плато Кваркуш, которое находится примерно в 100 километрах от населенного пункта.

Обратно туристы должны были вернуться 24 февраля, но их до сих пор не нашли. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Как отметил источник телеграм-канала Mash, автомобили туристов так и остались в деревне. Волонтеры тоже участвуют в поисках. Группа не регистрировалась в МЧС перед походом.