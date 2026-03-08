Пропавшие в Звенигороде дети могли утонуть в реке

Правоохранители считают, что исчезнувшие в Звенигороде трое подростков утонули. Об этом сообщил ТАСС .

«По предварительной информации, дети, которые пропали в Звенигороде, утонули в реке», — отметил источник издания в правоохранительных органах.

Двое 13-летних мальчиков и девочка — их ровесница исчезли вечером 7 марта. В последний раз их видели в Игнатьеве. К поискам подключили более 150 человек, рядом с местом пропажи развернули оперативный штаб.

В пресс-службе «ЛизаАлерт» рассказали, что дети ушли на прогулку и не вернулись домой. Они часто бывали рядом с рекой, поэтому поиски сосредоточились именно там. Волонтеры и неравнодушные местные жители обследуют береговую линию, патрулируют улицы, расклеивают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей. Поиски проходят в тесном взаимодействии с правоохранителями.