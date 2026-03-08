Трое детей пропали в Звенигороде

Пропавшие — двое мальчиков 12 лет и девочка 13 лет. В последний раз их видел днем в Игнатьеве.

«В поисках участвуем активно, на данный момент, к сожалению, ничего не известно», — сообщила 360.ru одна из местных жительниц.

К поискам планируется подключить добровольцев.

«Местные все дома. Если до 08:00 не найдут, привлекут к поискам местных добровольцев. Работают специалисты (водолазы и так далее) на реке», — отметила участница поисков.

Ранее в Самаре пропал подросток. В ночь на 7 марта он ушел из дома и не вернулся. Полиция призвала всех, кому что-то известно о местонахождении мальчика, сообщить в органы.