Поисковики раскрыли подробности исчезновения трех детей в Звенигороде

«ЛизаАлерт»: пропавшие в Звенигороде дети часто гуляли у реки

Дети ушли на прогулку накануне вечером и до сих пор не вернулись.

«Недалеко от места пропажи развернут оперативный штаб, на месте работают добровольцы поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“, а также неравнодушные местные жители. Поиск идет в тесном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что рядом протекает река, дети часто гуляли в этом месте. Добровольцы обследуют береговую линию, патрулируют улицы, расклеивают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей.

«На данный момент в поиске приняли участие 285 человек. Работа штаба не останавливается ни на минуту», — добавили в «ЛизаАлерт».

Сейчас поисковикам требуются алкалиновые батарейки тип АА, «пальчиковые», скотч, вода в бутылках по 0,5 литра и перекусы.

Пропавшими оказались трое подростков — двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка. В последний раз их видели в Игнатьеве.