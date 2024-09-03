Пропавшего в Тюмени восьмилетнего мальчика нашли живым

Восьмилетний школьник 2 сентября ушел из дома в микрорайоне Комарово города Тюмени и не вернулся. Ребенка обнаружила группа местного поискового отряда «Лиза Алерт» .

Где именно волонтеры нашли школьника, представители отряда не сообщили.

«Найден, жив», — указали в группе.

Издание 72.ru уточнило, что с ребенком сейчас работают сотрудники ПДН. По предварительным данным, мальчик был в гостях.

В августе в Новомосковском административном округе пропала группа людей. Четверо взрослых и двое детей заблудились в лесу около деревни Мешково. Спасатели отыскали их и вывели в населенный пункт. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее во время отдыха с семьей на пляже в Приморском крае пропал семилетний мальчик. ЧП произошло в поселке Дунай в бухте Безымянная. Ребенка унесло в море и он утонул. Тело мальчика обнаружили через несколько дней у берега в другом районе, сообщил представитель региональной прокуратуры.