Четверо взрослых и двое детей заблудились в лесу в Новой Москве

Источник 360.ru: семью с двумя детьми и друзьями ищут в лесу в Новой Москве

Четверо взрослых и двое детей заблудились в лесопарке, расположенном в деревне Мешково в Новомосковском административном округе. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«В лесу потерялись мужчина с супругой и детьми 10 и шести лет, а также пара их друзей», — отметил он.

По предварительной информации, шесть человек гуляли по улице и решил сойти с дороги в районе Валуевского лесопарка.

Спасатели получили информацию о потерявшихся людях в 20:16. В настоящее время ведутся их поиски.

UPD: в настоящее время взрослых и детей нашли. Медицинская помощь им не понадобилась. Спасатели выводят людей в населенный пункт.

Ранее семилетний мальчик пропал во время отдыха с семьей в Приморском крае, его тело нашли у берега в соседнем районе через несколько дней. Выяснилось, что взрослые не уследили за ребенком и его унесло в море.