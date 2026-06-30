Пропавшего в Курске ребенка нашли живым

Пропавшего в Курске мальчика 2016 года рождения нашли живым, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курской области.

Накануне ребенок ушел из своего дома, расположенного на улице Дружбы, и не вернулся. Во вторник, 30 июня, полиция региона объявила его в розыск.

«Несовершеннолетний найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает! Благодарим всех, кто оказал помощь в поисках», — подчеркнула пресс-служба.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области разыскивали мальчика, который ушел гулять и не вернулся домой. На поиски выехали полицейские и кинолог со служебной собакой Ямато: пес взял след от дома и помог найти ребенка живым и невредимым.