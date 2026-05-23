Служебная собака Ямато помогла найти пропавшего в Ленобласти мальчика

В Ленинградской области служебная собака по кличке Ямато помогла полиции найти пропавшего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

«Пошел гулять и пропал. Страшный сон родителей стал реальностью для семейной пары из Ленинградской области», — поделилась Волк.

Сообщение о пропаже поступило в дежурную часть Всеволожского района. На место выехали полицейские, и кинолог Дарья Ракутина со своей собакой Ямато начала поиски.

Пес взял след от дома на Тихой улице и уверенно повел по дворовой территории. Пройдя несколько домов, Ямато изменил направление и в итоге указал, где находится мальчик. Ребенка нашли живым и невредимым.

В апреле боец СВО с позывным Емеля рассказал, как собаки помогают военным в зоне боевых действий. По его словам, почти в каждом блиндаже есть свой питомец, который подает сигнал при ощущении угрозы.