Пропавшего после прогулки мальчика нашли под Саратовом

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Ребенок пропал в городе Пугачеве под Саратовом во время прогулки в парке. Полицейские нашли его спустя сутки, сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Сотрудники полиции установили местонахождение несовершеннолетнего. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве.

В воскресенье, 15 июля, девятилетний мальчик уехал кататься в городской парк на велосипеде. В назначенное время он не вернулся домой. Родители обратились в полицию в заявлением об исчезновении ребенка.

Ранее в Челябинской области почти двое суток искали девятилетнего мальчика, который не вернулся домой с прогулки. Все это время он находился в гостях у друга.

Похожий случай произошел в Тюменской области. Школьник пропал по дороге из летнего лагеря. Спустя сутки выяснилось, что 12-летний мальчик был в соседнем поселке.

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