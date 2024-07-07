Пропавшего у водоема мальчика нашли живым под Челябинском

В Еманжелинске искали девятилетнего мальчика, который не вернулся домой с прогулки. Его нашли в гостях у друга, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По данным ведомства, мальчик пропал в субботу, 6 июля. В полицию об этом заявила его мать. Правоохранители сразу же организовали поиски.

Позже выяснилось, что ребенка видели катающимся на велосипеде рядом с водоемом. Полицейские проверили территории трех карьеров и озера в Еманжелинске, а также обошли парки, скверы, детские площадки и дворы.

В итоге выяснилось, что мальчик после прогулки остался ночевать у своего друга, не сообщив об этом своим родителям. Полицейские проведут с ним профилактическую беседу.

Ранее в Тюмени нашли 15-летнего подростка. Его поиски длились трое суток. В операции участвовали полиция и волонтеры.