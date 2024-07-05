Пропавшего из летнего лагеря мальчика нашли живым в Тюменской области

Под Тюменью школьник пропал по дороге из лагеря, его нашли в соседнем поселке

Школьник пропал в Тюмени 4 июля. Поиски 12-летнего ребенка длились сутки, в итоге его нашли в соседнем поселке, сообщил сайт 72.ru .

В УМВД России по Тюменской области изданию сообщили, что мальчик жив, теперь предстоит выяснить, почему он ушел из дома.

По предварительным данным, в отношении ребенка противоправных действий никто не совершал. Сейчас эту информацию проверяют сотрудники ПДН.

Мальчик ушел из дома в поселке Винзили около 08:00 утра в летний лагерь. В 11:30 он покинул школу и после этого перестал выходить на связь.

Родители школьника обратились за помощью в полицию. В поисковой операции участвовали полицейские и волонтеры «Лиза Алерт».

По данным издания, мальчика нашли в Вагайском районе, куда он уехал самостоятельно. Одной из причин ухода из дома сейчас рассматривают конфликт с родителями из-за мобильных игр.

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