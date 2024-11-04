Пропавшего пенсионера нашли мертвым на Урале

В городе Верхняя Пышма Свердловской области обнаружили тело 68-летнего пенсионера, которого ранее считали пропавшим. Об этом сообщил волонтерский отряд «ЛизаАлерт» .

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — уточнили волонтеры.

По предварительным данным, мужчина проживал один, но всегда поддерживал связь с семьей, созванивался с дочерью. В конце октября он перестал отвечать на звонки, родственники пришли к нему домой, однако в жилье не застали.

Семья обратилась в полицию, правоохранители начали поиски. Мужчина передвигался с тростью, поэтому сам далеко уйти не мог. Волонтеры не исключали, что пожилой уралец мог потерять память или попасть в беду, отмечая, что он нуждается в медицинской помощи.

Ранее на территории городской больницы в Санкт-Петербурге нашли тела двух мужчин. Их отправили в морг для выяснения точных причин смерти.