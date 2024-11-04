Тела двух мужчина нашли на территории горбольницы в Петербурге

Трупы двух мужчин нашли в разное время на территории городской больницы в Санкт-Петербурге. Подробности сообщило издание 78.ru.
Ночью на пустыре у забора больницы нашли тело 40-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Днем в подвале той же больницы нашли еще один труп мужчины в строительной робе. Тела отправили в морг для выяснения причин смерти.
Позже стало известно, что первого мужчину выписали из больницы и он ушел. Ранее мужчина злоупотреблял алкоголем, труп нашел посетитель. Найденный в подвале мужчина ранее не был пациентом больницы.
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