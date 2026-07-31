Пропавшего на Селигере доцента МГУ нашли мертвым

В Тверской области следователи нашли тело заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова, доцента кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ Владимира Кржевова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 26 июля мужчина 1949 года рождения ушел с территории турбазы в деревне Новые Ельцы в неизвестном направлении. Правоохранители отметили, что пропавший был одет в футболку, шорты и носил трость. Его обнаружили мертвым спустя пять дней поисков.

«Его тело, без видимых признаков насильственной смерти, обнаружено в лесополосе», — сообщила пресс-служба.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи также проверят обстоятельства исчезновения мужчины и выполнят необходимые процессуальные действия.

Ранее коллега пропавшего преподавателя рассказала 360.ru, что Кржевов отдыхал на озере Селигер с сыном и внуком. Близкие думали, что он пошел купаться, но не обнаружили вещей на берегу водоема и обратились за помощью в поисках.